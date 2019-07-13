Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "(Kıbrıs'taki kaynakların Rumlarla ortaklaşa kullanımı önerisi) Kabulü halinde...
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Dışişleri Bakanlığı: "(Kıbrıs'taki kaynakların Rumlarla ortaklaşa kullanımı önerisi) Kabulü halinde...

3 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "(Kıbrıs'taki kaynakların Rumlarla ortaklaşa kullanımı önerisi) Kabulü halinde öneri, barış ve iş birliğinin gelişimine katkıda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "( Kıbrıs'taki kaynakların Rumlarla ortaklaşa kullanımı önerisi) Kabulü halinde öneri, barış ve iş birliğinin gelişimine katkıda bulunacak. Kıbrıs meseleninin çözümünde uygun zemin yaratacaktır"
Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:00 Kaynak: AA
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