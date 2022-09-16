Türkiye iki ülke arasındaki kriz için devrede! Rusya ve Ukrayna arabuluculuğu takdir toplamıştı

Coğrafyasındaki etkisiyle birçok konuda başı çeken Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında ortaya koyduğu arabulucu tavırla dünya ülkelerinin takdirini kazandı. Türkiye bu misyonunu başka ülkeler arasındaki krizler için de kullanmaya devam ediyor.

KIRGIZİSTAN VE TACİKİSTAN ARASINDAKİ SORUNDA DİYALOG ÖNERİSİ

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan- Tacikistan sınırında yaşanan son gelişmelerin endişe verici olduğunu ve sorunların diyalogla çözülmesinin temenni edildiğini bildirdi. Bakanlıktan iki ülke sınırındaki çatışmalarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

"GERGİNLİK DAHA DA TIRMANDIRILMAMALI"

Açıklamada, "Dost ve kardeş iki ülke arasındaki bu gerginliğin herhangi bir tırmanmaya mahal vermeden süratle sona erdirilmesini ve sorunların diyalog marifetiyle barışçıl bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyoruz." denildi. Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülkenin muhafız askerleri arasında bu sabah silahlı çatışma çıkmış, 31 kişi yaralanmıştı.

GERGİNLİĞİN NEDENİ NE?

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor. Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.