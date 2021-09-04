Son dakika haberi! Türkiye'den Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, Rus güvenlik güçlerinin Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i gözaltına almasına ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Sözcü Bilgiç, Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Celal'in gözaltına alınması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Celal'in bu sabah Kırım'daki evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü ve henüz kendisinden haber alınamadığını öğrendiklerini aktaran Bilgiç, "Gelişmeleri endişeyle takip ediyor, Neriman Celal ve onunla birlikte tutuklanan dört Kırım Tatarının bir an önce evlerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz." ifadesini kullandı.

KTMM Başkanı Rıfat Çubarov, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Celal'in şu anda Kırım'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasında tutulduğunu duyurmuş, Celal'in Kırım'ın Akmescit şehrindeki evinde gözaltına alındığını öğrendiğini kaydetmişti.