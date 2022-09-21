Türkiye'den Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in mahkumiyet kararına tepki - Son Dakika
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Türkiye'den Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in mahkumiyet kararına tepki

21.09.2022 22:15
Türkiye'den Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in mahkumiyet kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal ile Kırım Tatarı Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov hakkında verilen "siyasi motifli" mahkumiyet kararının "endişe verici" olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal ile Kırım Tatarı Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov hakkında verilen "siyasi motifli" mahkumiyet kararının "endişe verici" olduğunu vurguladı.

Bakanlık, "Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve diğer Kırım Tatarı soydaşlar hakkında mahkumiyet kararı verilmesi" hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ile diğer Kırım Tatar soydaşlarımız Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov hakkında bugün verilen siyasi motifli mahkumiyet kararı endişe vericidir." ifadesi kullanıldı.

Kırım Tatarlarının ana yurtlarında özgür ve güvenli şekilde yaşama hakkına desteğin vurgulandığı açıklamada, söz konusu kişiler dahil Kırım'da tutuklu bulunan tüm soydaşların en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasının beklendiği kaydedildi. ???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'den Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'in mahkumiyet kararına tepki - Son Dakika

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