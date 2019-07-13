Dışişleri Bakanlığı: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneri) Bu işbirliği önerisini...
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Dışişleri Bakanlığı: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rumlara sunduğu öneri) Bu işbirliği önerisini memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz" Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:57 Kaynak: AA
Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek KKTC'den Rumlara yeni hidrokarbon önerisi Akıncı'dan, Rum lidere 'doğal gazda ortak komite kuralım' önerisi ANAR'dan "yeni parti" açıklaması: Seçmenin yüzde 50'si parti değiştirme potansiyeline sahip