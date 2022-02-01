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Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi dünyanın en iyi çağrı merkezi seçildi - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi dünyanın en iyi çağrı merkezi seçildi

01.02.2022 13:44
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi dünyanın en iyi çağrı merkezi seçildi

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi (KÇM), Contact Center World tarafından düzenlenen yarışmada "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde, dünyanın en iyi çağrı merkezi seçildi.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi (KÇM), Contact Center World tarafından düzenlenen yarışmada "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde, dünyanın en iyi çağrı merkezi seçildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, dünyanın en iyi çağrı merkezi seçilen KÇM'nin altın madalya aldığı belirtildi.

Açıklamada, tüm KÇM personeli tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kurulduğu 2005'ten bu yana 7 milyon çağrıya yanıt veren KÇM'nin, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı ile iletişim kurmak için kullandıkları başlıca araç haline geldiği ifade edilen açıklamada, KÇM'nin halihazırda konsolosluk mevzuatı konusunda eğitimli 60 personeliyle 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verdiği kaydedildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Altın Madalya, Twitter, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi dünyanın en iyi çağrı merkezi seçildi - Son Dakika


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