Dışişleri Bakanlığı korona virüs ile mücadelede dünyada ve Türkiye'deki son durumu açıkladı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı korona virüs ile mücadelede dünyada ve Türkiye'deki son durumu açıkladı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, krizin başından itibaren yaklaşık 70 ülkeden 25 bini aşkın vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı korona virüs ile mücadelede dünyada ve Türkiye'deki son durumu açıkladı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, krizin başından itibaren yaklaşık 70 ülkeden 25 bini aşkın vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yurt dışında 15 Nisan tarihinde 16, 16 Nisan tarihinde 4 olmak üzere toplam 20 vatandaşın ise vefat ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nden yapılan açıklamada, krizin başından itibaren yaklaşık 70 ülkeden 25 bini aşkın vatandaşın Türkiye'ye getirildiği belirtilerek, 16 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 12 bin 814 vatandaşın yurtlarda kaldığı kaydedildi. Gözlem süresi sona eren 23 bin 746 vatandaşın ise sözkonusu yurtlardan tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla halen geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızın karantina koşulları hazırlanarak en kısa sürede ülkemize getirilmesi için harekete geçilmiştir. 15-16 Nisan 2020 tarihlerinde 117 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır" denildi.

Yurt dışında 15 Nisan tarihinde 16, 16 Nisan tarihinde 4 olmak üzere toplam 20 vatandaşın vefat ettiği belirtildi.

COVİD-19 İLE MÜCADELEDE VATANDAŞLARLA İLETİŞİM

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi tarafından 16 Nisan saat 16.00 itibarıyla toplam 55 bin 927 çağrıya yanıt verildiği açıklandı. DKDM Twitter ve Facebook hesaplarına 16 Nisan saat 16.00 itibarıyla toplam 23 mesaj geldiği, bunlardan 21'unun DM ile doğrudan yanıtlanmış ve ilgili büyükelçiliklere yönlendirildiği belirtildi. En çok mesajın Ukrayna, KKTC ve Avrupa ülkelerinden (İngiltere başta olmak üzere) alındığı, mesajların yaklaşık tamamının korona virüs krizi nedeniyle uçuşların durdurulması ertesinde halen yurt dışında bulunan ve yardım talebinde bulunan vatandaşlardan geldiği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NUN TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan 2020 tarihinde Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, 16 Nisan 2020 tarihinde Kırgız mevkidaşıyla video konferans gerçekleştirdi, Tunuslu mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı.

DÜNYADAN GELİŞMELER İSE ŞÖYLE SIRALANDI

ABD: 15 Nisan tarihi itibarıyla teyitli toplam vaka sayısı 613 bin 187, ölü sayısı 26 bin 950 olarak bildirilmiştir. Teyitli yeni vaka sayısı durağan seyir izlemekle birlikte gerçekleşen ölü sayısında ciddi artış yaşanmıştır. New York eyaletinde 15 Nisan itibarıyla vaka sayısı 213 bin 779, can kaybı 11 bin 584 olmuştur. Salgının yayılma hızının yavaşladığına dair işaretlerin devam ettiği, hastanede tedavi görenlerin ve yoğun bakımdakilerin sayısının net olarak azaldığı belirtilmektedir. Trump, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hakkında hazırlanmakta olan rapor tamamlanana kadar ABD'nin DSÖ'ye mali katkısının askıya alındığını açıklamıştır.

Almanya: 19 Nisan'a kadar devam edeceği açıklanan sosyal mesafe kısıtlamaları 3 Mayıs tarihine kadar uzatılacaktır. Merkel, Almanya'daki enfeksiyon yayılım hızında son haftalarda görülen azalma ışığında, daha önce alınan bazı tedbirlerin tedricen ve kontrollü şekilde azaltılmasının hedeflendiğini açıklamıştır.

Avustralya: Geçici süreyle ülkede bulunan ( turist, öğrenci ve işçi) 300 binden fazla kişi salgın nedeniyle ülkeden ayrılmıştır. Yıl sonuna kadar bu sayının 600bi ni geçmesinin beklendiği belirtilmektedir.

AZERBAYCAN: 15 NİSAN İTİBARIYLA COVİD-19 VAKA SAYISI BİN 253 OLMUŞTUR.

Belçika: 15 Nisan itibarıyla vaka sayısı 33 bin 573, hayatını kaybedenler 4 bin 440 olmuştur.

Birleşik Krallık: Başbakan Boris Johnson'ın evde istirahatine devam ettiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmektedir. 15 Nisan itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 868'e, vaka sayısı 98 bin 476'a yükselmiştir. Ulusal İstatistik Ofisi, huzurevlerinde virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının genel istatistiklere tam olarak yansıtılmadığının anlaşıldığını açıklamıştır.

Brezilya: Sağlık Bakanı Mandetta'nın 12 Nisan'da verdiği demeçte Devlet Başkanı Bolsonaro'yu Covid-19 ile mücadele konusunda dolaylı eleştirileri kamuoyunda tartışılmaya devam edilmektedir.

Çin: 15 Nisan 00.00 itibarıyla vaka sayısı 82 bin 295, ölü sayısı 3 bin 342, taburcu edilenlerin sayısı 77 bin 816 ve tedavi gören kişi sayısı ise bin 137 olarak açıklanmıştır. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, salgın nedeniyle tüm dünyada 2 milyon kişinin etkilendiği kritik bir aşamada ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik desteğini sonlandırmasının başta korunmasız ülkeler olmak üzere tüm dünyayı etkileyeceğini belirterek ABD'yi örgüte karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmıştır.

Filistin: İsrail, Doğu Kudüs'ün Silwan mahallesinde COVID-19 testi yapan bir sağlık kliniğini kapatmıştır. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin ölümcül koronavirüs hastalığıyla mücadelesinin engellediğini açıklamıştır.

Fransa: 15 Nisan itibariyle, vaka sayısı 147 bin 863'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise vefat eden vatandaşlarımız da dahil olmak üzere 17 bin 167'ye yükselmiştir.

Irak: 17 Mart'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağının Ramazan ayının başlangıcına kadar sürdürülmesine karar verilmiştir.

İran: 15 Nisan itibariyle teyitli vaka sayısı 76 bin 389'a ve ölü sayısı ise 4 bin 777'ye yükselmiştir. Günlük teyitli vaka ve vefat sayıları düşüşünü sürdürmüştür. Salgın kapsamında sosyal hayata ilişkin bazı kısıtlamaların uzatılmasına karşın Akıllı Sosyal Mesafe Planı kapsamında son dönemde kısıtlamalarda yapılan esneklik ve halkın kurallara riayet etmeme ihtimali karşısında İranlı yetkililer uyarılarını dile getirmeye devam etmektedir.

İspanya: 16 Nisan itibariyle Covid-19 teyitli vaka sayısının 182 bin 816, virüs kaynaklı ölümlerin 19 bin 130, tedavi edilenlerin sayısının ise 74 bin 797 olduğu açıklanmıştır.

İsveç: 16 Nisan itibarıyla Covid-19 vaka sayısı 11 bin 927 olmuştur. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Dagens Nyheter'de çıkan bir makalede 7-9 Nisan arasında İsveç'te her bir milyon kişide 10,2 kişinin hayatını kaybettiği, bu sayının İtalya'da 9,7, Danimarka'da 2,9, Norveç'te 2 ve Finlandiya'da 0,9 olduğu, sözkonusu rakamlara göre İsveç'te ölü sayısının Finlandiya'nın 10 katı olduğu belirtilmektedir.

İtalya: 15 Nisan itibarıyla vaka sayısı 105 bin 418'e ve ölüm vakaları 21 bin 645'e yükselmiştir. Sağlık Bakanı ile bilim adamlarının ekonomik faaliyetlerin bütünüyle yeniden başlaması için erken olduğunu düşündükleri medyada belirtilmektedir.

Kanada: Ülkede yetkili makamlarca yapılan kısa vadeli projeksiyonlarda Nisan ortasına kadar 500 ila 700 kişinin hayatını kaybetmesi beklenirken, 15 Nisan itibarıyla Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 1.000'i geçmiştir.

Katar: 15 Nisan itibarıyla vaka sayısı 3 bin 711'e çıkmıştır. Sağlık Bakanı, hastaları tedavi etmek üzere halihazırda 5 hastanenin tesis edildiğini ve ay sonuna kadar yoğun bakım gerektirmeyen hastaların tedavisi için 14 bin yatak kapasitesine ulaşacaklarını ifade etmiştir.

Kazakistan: 16 Nisan itibarıyla vaka sayısı bin 341'e yükselmiştir. Cumhurbaşkanı Tokayev, salgınla mücadelede şeffaflıkla davranıldığını vurgulamıştır.

Kırgızistan: Cumhurbaşkanı Jeenbekov, Kırgızistan'da vaka sayılarındaki tepe noktaya Nisan ayının ikinci yarısında varılmasının beklendiğini ve Olağanüstü Halin uzatılacağını ifade etmiştir.

Libya: Ulusal Mutabakat Hükümeti alınan tedbirleri sıkılaştırarak, sokağa çıkma yasağının 17 Nisan'dan itibaren 10 günlük süreyle 24 saat uygulanacağını açıklamıştır.

Norveç: 16 Nisan itibarıyla 6 bin 94 teyitli vaka ve 150 vefat bulunmaktadır. Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı salgının kontrol altına alındığı duyurmuştur. Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 tedavisi için ilk klinik deneysel çalışmayı Norveç'teki bir hastayla başlattığını açıklamıştır.

Sırbistan: Ülkemizde kurulu Sancak Dostları Platformu ve DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi işbirliğinde temin edilen tıbbi malzemeleri taşıyan bir yardım TIR'ının Sancak bölgesine gönderildiği yerel haber sitelerinde yer almıştır.

Yunanistan: 15 Nisan itibarıyla toplam vaka sayısının 2 bin 192'ye, ölü sayısının 102'ye çıkmıştır. Türkiye, İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda ve Almanya'ya ilişkin havayolu bağlantılarına getirilen kısıtlamanın 15 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklanmıştır.

Birleşmiş Milletler: Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bütçesine yaptığı ödemeyi durdurma kararı aldığını açıklamasının ardından BM Genel Sekreteri; salgın bittikten sonra salgının nasıl ortaya çıktığının ve hızlı bir şekilde yayıldığıyla alakalı olarak bir muhasebenin yapılmasının gerektiğini, çıkarılacak derslerin gelecekte benzer sorunlarla mücadelede etkili olacağını, ancak şimdi DSÖ'ye yapılan katkıları azaltmanın zamanı olmadığını ifade etmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 salgını konusunda ulusal ve toplumsal seviyedeki kamu sağlığı müdahalelerine kılavuzluk etmek ve salgınla mücadelede küresel stratejiyi güncellemek amacıyla "Covid-19 Strategy Update" başlıklı belge yayınlanmıştır. Belgede vakaların yüzde 20'sinin ciddi ve kritik derecede olup ölüm oranının kabaca yüzde 3'ün üzerinde olduğu, salgının hızla yayıldığı ülkelerde uygulamaya koyulan sosyal mesafe kuralları ve kısıtlamaların salgının yayılmasını yavaşlattığı, ancak sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getirdiği ifade edilmektedir. Bu süreçte edinilen en temel tecrübenin; mümkün olabildiğince fazla test yapılarak vakaların tespiti, hasta temas takibi, vakaların izole edilmesi, şüpheli vakaların karantinaya alınması ve vakaların klinik bakımına önem verilmesi olduğu belirtilmektedir.

16 Nisan itibariyle dünya genelinde teyitli vaka sayısının 1 milyon 991 bin 562, ölümle sonuçlanan vaka sayısının 130 bin 885 olduğu açıklanmıştır. Covid-19 Dayanışma Fonu'na bugüne kadar 240 bin bağışçı tarafından 150 milyon dolardan fazla katkı sağlandığı belirtilmektedir.

(İHA)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:50 Kaynak: İHA

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