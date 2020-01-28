Dışişleri Bakanlığı: Kudüs kırmızı çizgimizdir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: Kudüs kırmızı çizgimizdir - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: Kudüs kırmızı çizgimizdir

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına ilişkin, "Kudüs kırmızı çizgimizdir.

Dışişleri Bakanlığı: Kudüs kırmızı çizgimizdir, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına ilişkin, "Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz" denildi. Açıklamada ayrıca, Filistin'in kabul etmeyeceği hiçbir planın desteklemeyeceği kaydedilerek, işgal politikalarına son vermeden Orta Doğu'ya barış gelmeyeceği de vurgulandı.

Haber:  ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler
Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 05:04:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığı: Kudüs kırmızı çizgimizdir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]