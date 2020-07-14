Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te Türk bayrağının yakılmasını kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te Türk bayrağının yakılmasını kınadı
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kudüs Başkonsolosluğu önünde Türk bayrağının yakılmasını kınadı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kudüs Başkonsolosluğu önünde Türk bayrağının yakılmasını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzun önünde 13 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Şanlı bayrağımıza kimse saygısızlık edemez, el uzatamaz. Bu menfur eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını bekliyoruz" denildi.
Haber: ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:56 Kaynak: DHA
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