Dışişleri Bakanlığı: (Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurması) Bu saldırı insanlık suçudur.
51 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı: (Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurması) Bu saldırı insanlık suçudur.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:22 Kaynak: AA
: ( Libya
'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurması) Bu saldırı insanlık suçudur. Uluslararası soruşturma açılmalıdır"
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