Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: (Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurması) Bu saldırı insanlık suçudur.
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Dışişleri Bakanlığı: (Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurması) Bu saldırı insanlık suçudur.

51 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: (Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurması) Bu saldırı insanlık suçudur.

Dışişleri Bakanlığı: (Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurması) Bu saldırı insanlık suçudur., System.String[]
Dışişleri Bakanlığı: ( Libya'da Hafter güçlerinin göçmenleri vurması) Bu saldırı insanlık suçudur. Uluslararası soruşturma açılmalıdır"
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:22 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Libya, Güncel
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