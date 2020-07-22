Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması... - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması...
Dışişleri Bakanlığı: "Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dahil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi hususunda anlaşmaya varıldı.
Dışişleri Bakanlığı: " Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dahil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi hususunda anlaşmaya varıldı." - ANKARA
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22.07.2020 20:39:57. #1.13#
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