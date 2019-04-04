Dışişleri Bakanlığı: "Libya'daki Ulusal Mutabakat Ruhuna Halel Getirecek Girişimlerden İmtina...
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Dışişleri Bakanlığı: "Libya'daki ulusal mutabakat ruhuna halel getirecek girişimlerden imtina edilmesi önem taşımaktadır.
Dışişleri Bakanlığı
: " Libya
'daki ulusal mutabakat ruhuna halel getirecek girişimlerden imtina edilmesi önem taşımaktadır."
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:07 Kaynak: AA
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