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Dışişleri Bakanlığı: Libya ile imzalanan anlaşma uluslararası hukuka uygun

6 saat önce

Hami Aksoy: Libya ile imzalanan anlaşma uluslararası hukuka uygun

Dışişleri Bakanlığı: Libya ile imzalanan anlaşma uluslararası hukuka uygun, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırasının, uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşma olduğunu vurgulayarak, "Libya ile imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur." ifadesini kullandı.


Aksoy, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile ilgili Yunanistan ve Mısır'ın açıklamaları hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

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Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Türkiye, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:28 
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