Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Tobruk kentinde Türk bayrağına yönelik çirkin eylemi kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Tobruk kentinde Türk bayrağına yönelik çirkin eylemi kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Libya'nın Tobruk kentinde düzenlenen bütçe görüşmeleri sırasında Temsilciler Meclisi geçici binası önünde Türk bayrağını hedef alan çirkin eylemi şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Libya'nın Tobruk kentinde düzenlenen bütçe görüşmeleri sırasında Temsilciler Meclisi geçici binası önünde Türk bayrağını hedef alan çirkin eylemi şiddetle kınadı. Konuya ilişkin sorulan soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, "Libya'nın Tobruk kentinde. 5 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen bütçe görüşmeleri sırasında Temsilciler Meclisi geçici binası önünde bayrağımıza yönelik çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı. Bilgiç, menfur eylemin öğrenilmesinin hemen ardından Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin, Libya Dışişleri Bakanlığı nezdinde, gerekli yazılı ve sözlü girişimleri yaptığını hatırlattı. Bu tür provokasyonlara izin verilmemesi ve benzeri olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasının da talep edildiğini kaydeden Bilgiç, "Söz konusu eylemin, Türk-Libya kardeşliğini hedef aldığı açıktır. Bağımsızlığımızı ve kutsal değerlerimizi temsil eden bayrağımıza yapılan bu saldırının asla amacına ulaşamayacağını ve gerekli karşılığı herkesten önce dost ve kardeş Libya halkından göreceğini ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu. Hafter yanlıları, dün, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, Tobruk kentini ziyareti sırasında konvoyun geçeceği yola Türk bayrakları sererek, provokasyon girişiminde bulunmuştu.

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