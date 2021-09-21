Dışişleri Bakanlığı: "Lübnan'da yeni Kabinenin görevine başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz" - Son Dakika

Türkiye , Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında olmayı ve yeni Hükümete de elinden gelen desteği vermeyi sürdürecektir" denildi.

Uzun bir aradan sonra işbaşına gelen yeni Hükümetin Lübnan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin biçimde mücadele edeceğine ve Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu çözümleri üreteceğine inancımız tamdır.

Rıdvan Dilmen'den yüksek maaş iddialarıyla ilgili yeni açıklama: TRT bana aylık 60 bin lira teklif etti, kabul etmedim