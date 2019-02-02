Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Lübnan'da Yeni Hükümetin Kurulmuş Olması Memnuniyet Verici"

Dışişleri Bakanlığı: "Lübnan'da Yeni Hükümetin Kurulmuş Olması Memnuniyet Verici"

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yapılan seçimleri takiben, Başbakan Saad Hariri'nin Lübnan'daki tüm siyasi partilerle gerçekleştirdiği istişareler sonucunda yeni Lübnan hükümetinin kurulmuş olmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yapılan seçimleri takiben, Başbakan Saad Hariri'nin Lübnan'daki tüm siyasi partilerle gerçekleştirdiği istişareler sonucunda yeni Lübnan hükümetinin kurulmuş olmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Açıklamada, "Lübnan'da 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan seçimleri takiben, Başbakan Saad Hariri'nin Lübnan'daki tüm siyasi partilerle gerçekleştirdiği istişareler sonucunda yeni Lübnan hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni hükümetin dost ve kardeş Lübnan halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Bu gelişme, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına şüphesiz katkı sağlayacaktır. Lübnan siyasetinin geleneksel uzlaşı ve kapsayıcılık anlayışının, yeni hükümet döneminde de sürdürülmesi samimi temennimizdir. Lübnan'ın egemenlik ve bağımsızlığı ile güvenlik ve istikrarına bugüne kadar büyük önem atfeden Türkiye, dost ve kardeş Lübnan halkını ve hükümetini desteklemeyi sürdürecektir." denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:44 Kaynak: İHA

6 Mayıs, Dışişleri Bakanlığı, Lübnan, Politika
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