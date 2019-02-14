Dışişleri Bakanlığı Makedonya'ya Başsağlığı Diledi

Dışişleri Bakanlığı, Makedonya'ya 13 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı, Makedonya'ya 13 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde Üsküp yakınlarında bir otobüsün devrilmesi sonucunda 13 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Makedonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

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