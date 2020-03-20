Dışişleri Bakanlığı, Mali'de askeri kampa yapılan terör saldırısını kınadı - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı, Mali'de askeri kampa yapılan terör saldırısını kınadı
6 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Mali'nin Gao Bölgesi'ndeki bir askeri kampı hedef alan terör eylemini kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Mali'nin Gao Bölgesi'ndeki bir askeri kampı hedef alan terör eylemini kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mali'nin Gao Bölgesi'ndeki bir askeri kampı hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali Halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:41 Kaynak: DHA
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