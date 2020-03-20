Dışişleri Bakanlığı, Mali'de askeri kampına yapılan terör saldırısını kınadı - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı, Mali'de askeri kampına yapılan terör saldırısını kınadı
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Gao Bölgesi'ndeki bir askeri kampı hedef alan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Mali'nin Gao Bölgesi'ndeki bir askeri kampı hedef alan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mali'nin Gao Bölgesi'ndeki bir askeri kampı hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali Halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:22 Kaynak: İHA
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