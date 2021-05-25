Dışişleri Bakanlığı: Mali'de yetkililerin gözaltına alınmasını endişeyle karşılıyoruz - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mali'de dün meydana gelen hükümet değişikliği sonrasında geçiş dönemi Devlet Başkanı Bah N'Daw, Başbakan Moctar Ouane ve diğer bazı yetkililerin gözaltına alınmasını endişeyle karşılıyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali'de dün hükümet değişikliği sonrasında geçiş dönemi Devlet Başkanı Bah N'Daw, Başbakan Moctar Ouane ve diğer bazı yetkililerin gözaltına alınmasının endişeyle karşılandığı belirtildi. Yetkililerin bir an önce salıverilmesi ve geçiş sürecinin pürüzsüz yürütülmesi için gereken adımların atılması temenni edilen açıklamada, "Bu bağlamda, Mali'nin önümüzdeki dönemde düzenlenecek seçimlerle anayasal düzene dönmesi yönünde çalışmalarını sürdüren geçiş dönemi kurumları ile Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun bu yönde sarf ettikleri çabaları destekliyoruz. Dost ve kardeş Mali'nin yanında yer almaya devam edeceğiz" denildi.