Dışişleri Bakanlığı mensuplarından Ruanda Soykırımı kurbanları için

Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürlüğü mensupları, "Ruanda Soykırımı"nın 26. yılı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ruanda'da 1994 yılında 100 gün içinde yaklaşık 1 milyon Ruandalının ölümüyle sonuçlanan soykırımın anısına düzenlenen "sanal anma törenine" Dışişleri Bakanlığından da katılım sağlandı.

Soykırımı anmak amacıyla Ruanda'da ve diğer ülkelerde sanal anma töreni gerçekleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar, soykırım kurbanları anısına saat 10.10'da mum yakarak kurbanlar için saygı duruşunda bulundu.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürlüğü mensupları da sanal törene iştirak ederek Bakanlıkta bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından her yıl düzenlenen soykırımı anma töreni, bu yıl yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.