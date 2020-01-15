Dışişleri Bakanlığı: "Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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