Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki Terör Saldırısını Kınadı

4 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki Terör Saldırısını Kınadı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:04 Kaynak: İHA

Sabah, Mogadişu, Güncel
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