Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki Terör Saldırısını Kınadı
4 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı
, Mogadişu
'daki terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali
Hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:04 Kaynak: İHA
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