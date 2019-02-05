Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki Terör Saldırısını Kınadı
16 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı
, Mogadişu
'daki terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mogadişu'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi.
Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Somali
halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:37 Kaynak: İHA
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