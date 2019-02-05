Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki Terör Saldırısını Kınadı

16 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki Terör Saldırısını Kınadı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mogadişu'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:37 Kaynak: İHA

Mogadişu, Güncel
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