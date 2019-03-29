Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki Terör Saldırısını Kınadı

51 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki Terör Saldırısını Kınadı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:10 Kaynak: İHA

Politika
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