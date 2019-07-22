Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü araçla bir oteli hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
(İHA)
Mogadişu, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
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