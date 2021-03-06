Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de bugün düzenlenen terör saldırısını kınayarak "Terörle mücadelede dost ve kardeş Somali halkının yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu limanı yakınlarında bir restoranda bugün akşam saatlerinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen terör saldırısında aralarında Somali güvenlik güçlerinin de bulunduğu 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 30'dan fazla kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terörle mücadelede dost ve kardeş Somali halkının yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Amin Ambulans Servisi Yöneticisi Dr. Abdulkadir Adan, yaptığı açıklamada, Hamar Jajab ilçesinde "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını bildirmişti.