Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimiz başta olmak üzere uluslararası toplumdan temel beklentimiz,...
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Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimiz başta olmak üzere uluslararası toplumdan temel beklentimiz, terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleye destek olunmasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:11 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimiz başta olmak üzere uluslararası toplumdan temel beklentimiz, terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleye destek olunmasıdır." - ANKARA
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