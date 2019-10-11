Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimiz başta olmak üzere uluslararası toplumdan temel beklentimiz,...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Müttefiklerimiz başta olmak üzere uluslararası toplumdan temel beklentimiz,...

Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimiz başta olmak üzere uluslararası toplumdan temel beklentimiz,...

2 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimiz başta olmak üzere uluslararası toplumdan temel beklentimiz, terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleye destek olunmasıdır.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Müttefiklerimiz başta olmak üzere uluslararası toplumdan temel beklentimiz, terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleye destek olunmasıdır." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:11 Kaynak: İHA
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