Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Nazi Rejimi ve İşbirlikçileri Tarafından Vahşice Katledilen 6 Milyondan Fazla...

Dışişleri Bakanlığı: "Nazi Rejimi ve İşbirlikçileri Tarafından Vahşice Katledilen 6 Milyondan Fazla...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığından, "Uluslararası Holokost Anma Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, "Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından sistemli bir şekilde vahşice katledilen 6 milyondan fazla masum insanı bir kez daha saygıyla anıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığından, "Uluslararası Holokost Anma Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, "Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından sistemli bir şekilde vahşice katledilen 6 milyondan fazla masum insanı bir kez daha saygıyla anıyoruz" denildi.

Bakanlıktan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, 1 Kasım 2005 tarihinde Türkiye'nin de ortak sunucusu olduğu bir kararla, 27 Ocak gününü "Uluslararası Holokost Anma Günü" olarak kabul ettiği hatırlatılarak, "Uluslararası Holokost Anma Günü vesilesiyle, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından sistemli bir şekilde vahşice katledilen 6 milyondan fazla masum insanı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Bu korkunç felaketten kaçanlara yardım elini uzatan Türk diplomatlarını minnetle hatırlıyoruz" denildi.

"Holokost'tan dersler çıkarılması gerekir"

Holokost mağdurlarının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde 24 Ocak tarihinde gerçekleştirilen geniş katılımlı törenle anıldığı hatırlatılarak, "Söz konusu etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, Bakanlığımız yetkilileri, Ankara Üniversitesi Rektörü, öğretim üyeleri ve öğrencileri, kordiplomatik mensupları, Türkiye Hahambaşısı, Türk Yahudi Cemaati Başkanı ve temsilcileri ile ortaöğretim öğrencileri katılmıştır.

Tarihte benzeri bulunmayan Holokost'tan dersler çıkarılması gerekir. Irkçılığın ve farklılıklara duyulan nefretin sonucu vuku bulan Holokost'a rağmen antisemitizmin, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve İslamofobi'nin dünyada artış gösteriyor olması kaygı vericidir. Küresel istikrara tehdit teşkil eden bu nefret temelli sınamalarla kararlılıkla mücadele edilmesi şarttır" ifadesi kullanıldı.

"Türkiye, bugün de zulümden kaçan milyonlarca insana koruma sağlamaktadır"

Bu anlayışla, Türkiye'nin, Holokost'un tüm boyutlarıyla araştırılması, mağdurlarının layıkıyla anılması ve yeni nesillere öğretilmesi amacıyla kurulmuş olan Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) adlı kuruluşun faaliyetlerine 2008 yılından bu yana gözlemci statüsünde katıldığı vurgulanarak şöyle denildi:

"Geçmişte Nazi rejimi mağduru, bilim insanları dahil yüzlerce Yahudi'ye kapılarını açmış olan Türkiye, bugün de zulümden kaçan milyonlarca insana koruma sağlamaktadır. Ülkemiz; ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm, İslamofobi ve her türlü aşırılığın engellenmesi için çaba göstermeye devam edecektir." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:08 Kaynak: İHA

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