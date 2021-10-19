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Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez

19.10.2021 11:31

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği iletilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Dün Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamaları dolayısıyla Bakanlığa çağrılmıştı.

KAVALA'NIN SERBEST KALMASINI İSTEDİLER

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

BAKANLIK'TAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Büyükelçiler bugün bakanlık binasına gitti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ülkemizde devam eden bir davayla ilgili olarak, diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde dün akşam ortak bir açıklama yayımlayan Ankara'daki bir grup Büyükelçi bu sabah Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bu ülkelerin Büyükelçileri/Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir.

Adı geçenlere, Anayasamızda da kayıtlı olduğu üzere, Türkiye'nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceği hatırlatılmıştır.

"GÖREVLERİNİN SORUMLULUKLARI İÇERİSİNDE KALMA KONUSUNDA UYARILDILAR"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, bazı ülkelere yönelik verdiği ve yıllardır uygulanmayan kararlarını görmezden gelenlerin, sadece Türkiye ile ilgili davalara odaklanmalarının ve özellikle Kavala davasını sürekli ve ısrarla gündemde tutmaya çalışmalarının samimiyetsiz ve çifte standartlı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekilmiş, Büyükelçiler/Maslahatgüzarlar Viyana Sözleşmesi kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarılmışlardır."

Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Fransa, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine Kavala isyanı: Hadsiz açıklama kabul edilemez - Son Dakika
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