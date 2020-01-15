Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'nın bürosuna baskın tepkisi: Kınıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'nın bürosuna baskın tepkisi: Kınıyoruz - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'nın bürosuna baskın tepkisi: Kınıyoruz

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'nın bürosuna baskın tepkisi: Kınıyoruz, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, dün akşam Mısır'daki Anadolu Ajansı'nın Kahire bürosuna Mısır güvenlik güçleri tarafından düzenlenen baskına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, "Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz. AA'ya yönelik bu şiddet eylemi, Mısır'daki yönetimin sadece basın özgürlüğüne yönelik menfi yaklaşımını değil, demokrasi ve şeffaflık konularındaki vahim durumunu da bir kere daha gözler önüne sermiştir. Bu pervasız tutumda basın ve ifade özgürlüğü konusunda hassas görünen Batılı ülkelerin bu ülkedeki ihlallere göz yummasının da payı bulunmaktadır. Mısır makamlarından, Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'nun gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Anadolu Ajansı, Kahire, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:30 Kaynak: DHA
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