Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'nın bürosuna baskın tepkisi: Kınıyoruz (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'nın bürosuna baskın tepkisi: Kınıyoruz (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'nın bürosuna baskın tepkisi: Kınıyoruz (2)

6 saat önce

MISIR'IN ANKARA'DAKİ MASLAHATGÜZARI ÇAĞRILDIDışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince düzenlenen baskının ardından, Mısır'ın Ankara'daki Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'nın bürosuna baskın tepkisi: Kınıyoruz (2), System.String[]

MISIR'IN ANKARA'DAKİ MASLAHATGÜZARI ÇAĞRILDI

Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince düzenlenen baskının ardından, Mısır'ın Ankara'daki Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.


Anadolu Ajansı, Kahire, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:19 Kaynak: DHA
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