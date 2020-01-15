Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'nın bürosuna baskın tepkisi: Kınıyoruz (2) - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'nın bürosuna baskın tepkisi: Kınıyoruz (2)
6 saat önce
MISIR'IN ANKARA'DAKİ MASLAHATGÜZARI ÇAĞRILDIDışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince düzenlenen baskının ardından, Mısır'ın Ankara'daki Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:19 Kaynak: DHA
MISIR'IN ANKARA'DAKİ MASLAHATGÜZARI ÇAĞRILDI
Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na Mısır güvenlik güçlerince düzenlenen baskının ardından, Mısır'ın Ankara'daki Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.
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