Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin onayladığı "Stratejik Pusula" belgesine tepki: Doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin onayladığı "Stratejik Pusula" belgesine tepki: Doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır

22.03.2022 18:10

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma ve güvenlik alanında gelişmesi ve karar almasında operasyonel rehber niteliği taşıyacak "Stratejik Pusula" belgesine tepki göstererek, "Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır." sözleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin "Stratejik Pusula" başlıklı belgesinin dün AB Dış İlişkiler Konseyinde onaylandığının öğrenildiği kaydedildi.

"DOĞU AKDENİZ'DE SORUNUN BİR PARÇASI OLACAK"

Açıklamada, belgenin özellikle Türkiye'ye atıfta bulunulan Doğu Akdeniz bölümünün, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin bu denizdeki haklarını yok sayan ve maksimalist deniz yetki alanı iddiaları bulunan iki AB üyesi tarafından AB'ye dikte ettirildiği, bu haliyle uluslararası hukuka, teamüle ve hatta AB'nin kendi müktesebatına aykırı ve gerçeklikten kopuk olduğunun görüldüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu anlayışla doğru yönü göstermekten şaşarak 'pusula' olmaktan çıkan belgeyi 'stratejik' olarak görebilmek de güçtür. Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır."

Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir."

AB, STRATEJİK PUSULA'SINI KABUL ETTİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in hazırladığı Stratejik Pusula taslağı, 4 ana unsuru içeriyor. Bunlar, AB'nin kriz yönetimindeki rolünü güçlendirmek, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi, krizlere mukavemet göstermesinin sağlanması ve üçüncü ülkelerle ortaklıklar kurulması olarak sıralanıyor. Konseyin açıklamasına göre belge, AB'nin krizlerde kararlı hareket etmek ve güvenliğini geliştirmek için net bir uygulama takvimi ile somut ve eyleme geçirilebilir önerilerde bulunuyor.

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin onayladığı 'Stratejik Pusula' belgesine tepki: Doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır - Son Dakika


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