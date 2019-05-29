Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

1 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "(AB'nin Türkiye raporu) Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki , System.String[]
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "( AB'nin Türkiye raporu) Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:38 
Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi
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