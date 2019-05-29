Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki
1 saat önce
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "(AB'nin Türkiye raporu) Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:38
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "( AB
'nin Türkiye
raporu) Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.
Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez
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