Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/ PKK'nın güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin ABD'li bir şirketle petrol anlaşması yapmasına sert tepki gösterdi. Açıklamada, "ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" denildi.

PKK/YPG terör örgütü güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere ABD'de yerleşik 'Delta Crescent Energy LLC' adlı şirketle bir sözleşme imzalandığının basına bildirilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yayımlanarak, ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayarak yaptığı anlaşmanın kabul edilmeyeceği vurgulandı.

PKK/YPG terör örgütünün, bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelinin açıkça gözler önüne serildiği üzerinde durulan açıklamada, "Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşıladıkları belirtilirken, "Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" denildi. - ANKARA