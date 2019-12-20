Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla birlikte 'Tahsisatlar Yasa Tasarıları'nın ABD Kongresi'nde kabulünün, kongre üyelerinin ikili ilişkileri tahrip etme saikinin son ürünü olduğunu belirterek, kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla birlikte 'Tahsisatlar Yasa Tasarıları'nın ABD Kongresi'nde kabulünün, kongre üyelerinin ikili ilişkileri tahrip etme saikinin son ürünü olduğunu belirterek, kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresi'nde kabul edilen 'Tahsisatlar Yasa Tasarıları' hakkında yöneltilen soru üzerine açıklamada bulundu. Aksoy, 2020 yılında ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren yasa tasarılarının, Türkiye aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla birlikte ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nca kabulünün, ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkileri tahrip etme saikinin son ürünü olduğunu belirterek, şunları belirtti: "ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz. ABD'li kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının 'müttefiklik' kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir. F-35 uçaklarının ülkemize transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs Adası'ndaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz'deki işbirliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevreler, girişimlerinin her şeyden önce ABD'nin kendi menfaatlerine zarar verdiğini ve bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğini zamanla idrak edeceklerdir."

ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:18 Kaynak: DHA
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