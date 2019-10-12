Son Dakika Haberleri: Dışişleri bakanlığı'ndan abd'ye 'yaptırım' cevabı
Son Dakika Güncel Dışişleri bakanlığı'ndan abd'ye 'yaptırım' cevabı

Dışişleri bakanlığı'ndan abd'ye 'yaptırım' cevabı

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Hazine Bakanlığı'nın Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'ye yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklamasına ilişkin, "Atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

Dışişleri bakanlığı'ndan abd'ye 'yaptırım' cevabı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Hazine Bakanlığı'nın Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'ye yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklamasına ilişkin, "Atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Aksoy, harekatla ilgili ABD yönetimine her seviyede bilgi aktarıldığını belirterek, "Bakanlığımız tarafından bugün yapılan basın açıklamasında da harekatın hedef ve kapsamı tüm açıklığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşılmıştır. Türkiye milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir" açıklamasında bulundu.

Aksoy, Türkiye'nin mücadelesine karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunulacağını belirtti.

Haber:  Caner ÜNVER/ ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:38 Kaynak: DHA
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