Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan' açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan' açıklaması

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, "ABD ile Taliban'ın 22 Şubat'tan itibaren Afganistan çapında 7 gün süreyle şiddetin azaltılması üzerinde mutabık kalmalarını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan' açıklaması, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, "ABD ile Taliban'ın 22 Şubat'tan itibaren Afganistan çapında 7 gün süreyle şiddetin azaltılması üzerinde mutabık kalmalarını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu süre boyunca mutabakat hükümlerine titizlikle riayet edilmesi ve şiddet eylemlerinden kaçınılmasının önem taşıdığı vurgulanarak, "ABD ile Taliban arasında imzalanması öngörülen anlaşmanın, Afganlar arası müzakerelerle tesis edilecek kalıcı barışın önünü açmasını temenni ediyoruz. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için tüm kesimleri içeren kapsayıcı bir nitelik taşıması ve herkesin yapıcı bir tutum sergilemesi lazım geldiğini bir kere daha vurguluyoruz. Afganistan'da kalıcı barışın tesisi için başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası aktörleri gerekli desteği sağlamaya davet ediyoruz. Türkiye, bu doğrultuda, dost ve kardeş Afganistan halkına destek olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.


Afganistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:57 Kaynak: DHA
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