Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Azerbaycan' açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Azerbaycan' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı Ermeni silahlı unsurların Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı dilenirken, "Ermeni silahlı unsurlarının Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitler için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan'ın saldırgan milliyetçilik anlayışının yeni bir tezahürü olan bu eylemin Azerbaycan tarafından püskürtülmüş olması, saldırganlığın karşılıksız bırakılmayacağının somut bir göstergesi olmuştur. Ermenistan'ın uluslararası toplumun dikkatini Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresinde yıllardır sürdürdüğü hukuk dışı işgalden başka yerlere çekmek ve ihtilafa yeni boyutlar kazandırarak siyasi çözümün önünü tıkamak için başvurduğu bu teşebbüsler sonuçsuz kalmaya mahkumdur" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ermeni tarafı bu tür tehlikeli taktiklerden vazgeçmeli, aklıselim ve hukukun yolunu seçmelidir. Kendi kapasitesini aşan emeller uğrunda maceraperestliğe soyunmak, Ermenistan'ın muhakeme zaafını ortaya koymakta, bölgemizdeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Ermenistan'ın saldırganlığını örtme çabasının uluslararası camia tarafından da hiçbir şekilde kabul görmemesini temenni ediyoruz. Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir."

(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:07 Kaynak: İHA

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