Dışişleri Bakanlığı'ndan Başkonsolos Arıkan'ın katilinin salıverilmemesi çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Başkonsolos Arıkan'ın katilinin salıverilmemesi çağrısı - Son Dakika Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Başkonsolos Arıkan'ın katilinin salıverilmemesi çağrısı

6 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) makamlarına, Başkonsolos Kemal Arıkan’ın katili Hampig Sasunyan’ın salıverilmemesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Başkonsolos Arıkan'ın katilinin salıverilmemesi çağrısı, System.String[]

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) makamlarına, Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katili Hampig Sasunyan'ın salıverilmemesi çağrısında bulundu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ermeni teröristlerce 28 Ocak 1982'de ABD'de şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın saygı ve rahmetle anıldığı" belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kemal Arıkan, Başkonsolos, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:16 
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