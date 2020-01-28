Son Dakika › Dünya › Dışişleri Bakanlığı'ndan Başkonsolos Arıkan'ın katilinin salıverilmemesi çağrısı - Son Dakika Dünya
Dışişleri Bakanlığı'ndan Başkonsolos Arıkan'ın katilinin salıverilmemesi çağrısı
6 saat önce
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) makamlarına, Başkonsolos Kemal Arıkan’ın katili Hampig Sasunyan’ın salıverilmemesi çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:16
Son Dakika Beyaz Saray'dan Türk gazetecilere ambargo! Basın toplantısına alınmadılar Trump'ın savaşı bitireceğiz dediği anlaşma sonrası Filistinliler sokağa döküldü Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak