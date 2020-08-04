Dışışleri Bakanlığı'ndan Beyrut limanındaki patlamalar için başsağlığı açıklaması - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Beyrut limanında meydana gelen patlamalarla ilgili başsağlığı açıklaması yayımladı. Açıklamada, 2 Türk vatandaşının da yaralandığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Beyrut limanında meydana gelen patlamalarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Beyrut limanında bugün meydana gelen patlamalarda çok sayıda Lübnanlı kardeşimizin hayatını kaybettiği veya yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Patlama sonucunda iki vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, durumları yakından takip edilmektedir. Bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Haber: ANKARA,