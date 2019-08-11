Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan Bingazi açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bingazi açıklaması

31 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Libya'nın doğusunda Bingazi kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bingazi açıklaması, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Libya'nın doğusunda Bingazi kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bingazi'de dün meydana gelen bombalı araç saldırısında Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) personeli 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralananlar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. BM'nin Libya'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin temini yönündeki gayretlerine desteğimizi sürdüreceğiz" denildi.

ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:08 Kaynak: DHA
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