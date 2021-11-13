Dr. Nilüfer Oral, BM Uluslararası Hukuk Komisyonu üyeliğine tekrar seçildi - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Dr. Nilüfer Oral'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK) üyeliğine yeniden seçildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM Uluslararası Hukuk Komisyonunun 2023-2027 döneminde görev yapacak üyelerinin BM Genel Kurulunda gerçekleştirilen seçimlerle belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, 2017'den beri UHK üyesi olarak görev yapan Oral'ın, komisyon üyeliğine yeniden seçildiği belirtilerek, şunlar ifade edildi:
"Dr. Nilüfer Oral, uluslararası hukuk alanındaki geniş bilgi ve tecrübesiyle Komisyon'un faaliyetlerine değerli katkılar vermeye devam edecektir. Seçimlerin sonucu, uluslararası örgütlerde ülkemize duyulan itimadın da bir tezahürüdür."
Kaynak: AA
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