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Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'nın Kıbrıs kararına tepki - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'nın Kıbrıs kararına tepki

28.01.2022 09:37
Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'nın Kıbrıs kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Adası'nda konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin 6 ay daha uzatılması kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Adası'nda konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin 6 ay daha uzatılması kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs Adası'nda konuşlu BM Barış Gücü'nün görev süresini 27 Ocak 2022 tarihinde aldığı 2618 (2022) sayılı kararla altı ay daha uzatmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı tümüyle destekliyoruz. Söz konusu karar alınırken, bu yönde yapılan tüm çağrı ve ikazlara rağmen KKTC makamlarının rızası BM kural ve ilkelerine aykırı olarak yine alınmamıştır. Yasal bir düzenleme yapılmasından bugüne kadar ısrarla imtina edilmiş, ancak BM Barış Gücü KKTC makamlarının iyi niyetli yaklaşımı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilmiştir. Bu konuda KKTC makamlarının bundan sonra atacağı adımlara desteğimiz tamdır. Güvenlik Konseyi'nin bir yandan Ada'daki taraflara çözümü bulmalarını söylerken, diğer yandan elli yılı aşkın süredir denenmiş, tüketilmiş, sonuç vermediği kanıtlanmış ve bir tarafın rızasını yansıtmayan bir çözüm modelini dayatmaya çalışması gerçeklikten kopuk ve çelişkili bir tutumdur" denildi.

Açıklamanın devamında, "Öte yandan, BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC makamlarının Maraş'ta attığı uluslararası hukuka uygun adımları eleştirmesi mülkiyet haklarının ihlalidir. Ayrıca Konsey'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de attığı gerginliği arttıran ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan tek taraflı adımları görmezden gelmesi yine bir çifte standart örneğidir. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu Ada'daki gerçekleri temel alan samimi ve yapıcı bir tutum benimsemeye, bu amaçla Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'nın Kıbrıs kararına tepki - Son Dakika
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