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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması

7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, " Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz" denildi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Evo Morales, Türkiye, Bolivya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:55 Kaynak: İHA
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