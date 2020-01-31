Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklamasıDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşik Krallık'ın (BK) Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden resmen ayrılmasıyla ilgili, "Türkiye ile BK arasındaki ilişkilerin yeni dönemde, bölgesel ve küresel istikrarın geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar...

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklamasıDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşik Krallık'ın (BK) Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden resmen ayrılmasıyla ilgili, "Türkiye ile BK arasındaki ilişkilerin yeni dönemde, bölgesel ve küresel istikrarın geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar oluşturacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BK, 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle AB üyeliğinden resmen ayrılmakta, böylelikle Haziran 2016'da düzenlenen referandum ile başlayan süreç tamamlanmaktadır. BK'nın AB'den ayrılmakla birlikte, Avrupa'nın en önemli ve değerli bileşenlerinden biri olmayı sürdüreceği açıktır. Türkiye, AB içerisinde üyelik sürecimize destek veren, ülkemizin bölgesel ve küresel konumu ile oynayabileceği rolün AB için sağlayacağı katma değerin farkında olan BK'nın ilkesel tutumunu her zaman takdirle karşılamıştır" denildi.

BK'nın AB üyeliğinden ayrılmasının ardından Türkiye- BK ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi yönündeki ortak siyasi irade mevcudiyetinin memnuniyet verici olduğu belirtilen açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ile BK arasındaki ilişkilerin yeni dönemde, her iki tarafın çıkarlarının yanı sıra, bölgesel ve küresel istikrarın geliştirilmesi açısından da önemli fırsatlar oluşturacağını düşünüyoruz. AB ile BK arasında aksine bir düzenleme yapılmadıkça, 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek geçiş dönemi boyunca BK ile ilişkilerimiz çıkış sürecinden etkilenmeden devam edecek, Birleşik Krallık AB hukukuna tabi olmayı sürdürecektir. Bu dönem süresince, ilişkilerimizin ayrılma sürecinden etkilenecek tüm alanlarında BK makamları ile birlikte gerekli çalışmalar hızla yapılacaktır."

Haber:  ANKARA,


Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi! Askeri anlaşma parlamentoda kabul edildi Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 03:41:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]