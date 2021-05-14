Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı: Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında yapılan açıklamada, "Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında sivil can kayıplarının hızla artmasının, BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okulların zarar görmesinin ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmalarının, İsrail'in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koyulduğu kaydedildi.

"BU SALDIRILARIN DERHAL DURDURULMASI İÇİN ULUSLARARASI TOPLUMU SÜRATLE HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik tank ve topçu atışlarının başladığının endişeyle öğrenildiği belirtilerek şu ifadelere yer verdi:

"Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdürecektir."

(Mustafa Cenik/İHA)