Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya Cumhurbaşkanı'na Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya Cumhurbaşkanı'na Tepki

48 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın, katıldığı bir panelde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yalan ve iftira dolu açıklamalarda bulunduğunu söyleyerek, "Açıklamaları kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya Cumhurbaşkanı'na Tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın, katıldığı bir panelde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yalan ve iftira dolu açıklamalarda bulunduğunu söyleyerek, "Açıklamaları kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın katıldığı bir panelde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yalan ve iftira dolu açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Bu açıklamayı kabul etmeyip, şiddetle kınadıklarını belirten Aksoy, sorumlu olması beklenen bir devlet başkanının, asılsız olduğunu bile bile bu tür ithamlarda bulunmasının ibret verici olduğunu kaydetti.

Türkiye, farklı terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesini sürdürürken, diğer taraftan Avrupa'nın güvenliğine de katkıda bulunduğunu kaydeden Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapmak suretiyle, emsal alınması gereken bir insanlık dersi vermektedir. Ülkemiz, Fırat Kalkanı operasyonu ve öncesinde koalisyonla yaptığı operasyonlarla yaklaşık 4 bin DEAŞ unsurunu etkisiz hale getirmiştir. Böylece terör örgütüne en fazla zayiatı verdiren ülke olmuştur. Özellikle Avrupa'da yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin yükselişte olduğu bir dönemde, ülkelerinin en üst düzey makamlarını işgal edenlere düşen sorumluluk, kamuoyunu mesnetsiz iftira ve ithamlarla yanıltmak yerine objektif bilgi ve gerçekler temelinde yönlendirmektir. Bu iftiraların Çekya ile geleneksel dostluk ve müttefiklik ilişkilerimizle bağdaşmadığı da açıktır."

Haber:  ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:41 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güneş Enerjisinde Çatı, Cephe Uygulamalarına Yönelik Düzenleme Geliyor Taha Kargo Konkordato Sürecinden Çıktı Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:29:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çekya Cumhurbaşkanı'na Tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]