Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan 'China Railway Express' açıklaması
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan 'China Railway Express' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'China Railway Express' açıklaması

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkarak bugün Ankara'ya gelen ilk yük treni için "Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'China Railway Express' açıklaması, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkarak bugün Ankara'ya gelen ilk yük treni için "Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni 'China Railway Express'in bugün Ankara'ya ulaştığı ifade edildi. Bu gelişmenin, Türkiye'nin izlediği doğu ile batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesi vizyonunun son örneği olduğu belirtilerek, "Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Bu amaca en verimli şekilde hizmet edeceği değerlendirilen Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru çerçevesinde bölgedeki ortaklarımızla birlikte gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir" denildi.

ANKARA,


Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:37 Kaynak: DHA
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