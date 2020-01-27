Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e seyahat uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e seyahat uyarısı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e seyahat uyarısı

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin'in Wuhan şehrinde coronavirüs'ün ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığını, bu çerçevede Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e seyahat uyarısı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin'in Wuhan şehrinde coronavirüs'ün ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığını, bu çerçevede Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan şehrinde zatürreye neden olan yeni coronavirüs'nün (2019-nCoV) ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığı, vaka sayısının artış eğiliminde olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'e seyahat etmeleri halinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur. Çin'de ikamet eden ve Çin'in diğer bölgelerine seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Pekin Büyükelçiliğimiz, Hong Kong, Şanhay ve Guanco Başkonsolosluklarımız ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24), Pekin Büyükelçiliğimiz ve ilgili Başkonsolosluklarımıza ulaşmaları mümkündür" denildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 01:41:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e seyahat uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]